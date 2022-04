Kindergarten in Herford wird durchwühlt

Eine Kita am Wüstener Weg in Herford wurde von Einbrechern heimgesucht. Zur Aufklärung der Tat hofft die Polizei jetzt auf die Mithilfe von weiteren Zeugen.

Es waren aufmerksame Zeugen, die am Montagabend um 21.40 Uhr Taschenlampenlicht aus dem Gebäude eines Kindergartens am Wüstener Weg bemerkten und schließlich die Polizei riefen. Den Zeugen war ganz in der Nähe der Einrichtung auch eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen, die sich zügig in Richtung Innenstadt entfernte.

Polizeibeamte stellten fest, dass das Vorhängeschloss sowie eine externe Türverrieglung der Kindertagesstätte aufgebrochen worden waren. Die Innenräume wurden augenscheinlich durchwühlt – es ist aber noch unklar, ob etwas gestohlen wurde und wenn ja, was. Auch ist laut Polizei offen, ob die beobachteten Jugendlichen mit dem Einbruch in Verbindung stehen. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein, allerdings erfolglos.

Weitere Zeugen, die Angaben zu der Gruppe machen können oder am Montagabend etwas Verdächtiges in der Nähe des Kindergartens beobachtet haben, ruft die Polizei dazu auf, sich unter 05221/8880 zu melden.