Aufnahmestopp im Klinikum Herford: „Es hilft nur die Personalspritze“

Herford

„Hoffentlich kommen Sie nicht mal in eine Notsituation und müssten ins Klinikum gebracht werden, da andere Krankenhäuser im Umkreis belegt sind. Dann Prost Mahlzeit!“ So kommentiert eine Userin namens Claudia Birawsky auf der Facebook-Seite des WESTFALEN-BLATTES die zum Teil abfälligen Kommentare zum Personalnotstand am Klinikum Herford.

Von Bernd Bexte