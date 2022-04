Kreis Herford meldet acht Corona-Tote

Im Kreis Herford sind am Mittwoch 539 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden bekannt gegeben worden. Außerdem gibt es acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid 19. Der gemeldete Inzidenzwert liegt bei 884,9 und ist im Vergleich zum Vortag somit um 69,4 gesunken.

Inzidenzwert steigt leicht an - 539 neue Infektionen gemeldet

Aktuell sind 5.381 Personen infiziert. Insgesamt sind kreisweit bislang 81.618 infizierte Personen bekannt. Davon gelten 75.918 Personen als genesen. Die Inzidenz im Kreis Herford entspricht mit 884,9 ziemlich genau dem Bundesschnitt von 887,6.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (909), Herford (1.375), Hiddenhausen (361), Löhne (881), Rödinghausen (279), Kirchlengern (360), Spenge (284), Enger (454) und Vlotho (478).

Am Mittwoch meldet der Kreis Herford zudem acht weitere Todesfälle. Dabei handelt es sich um fünf Frauen und drei Männer im Alter zwischen 83 und 98 Jahren, die in den vergangenen Tagen gestorben sind. Insgesamt gibt es im Kreis Herford 319 Verstorbene, bei denen zum Zeitpunkt des Todes eine Corona-Infektion vorlag.

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden 60 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden fünf Personen intensivmedizinisch behandelt, drei davon sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 112 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.