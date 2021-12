Kreis Herford schaltet Termine für Kinderimpfung frei

Auf der Internetseite des Kreises Herford können jetzt auch Termine für die Impfung von Kindern gegen Covid 19 gebucht werden. Das Angebot am Freitag, 17. Dezember, sei bereits ausgebucht, weitere Impfungen für die 5- bis 11-Jährigen würden aber am 22. Dezember, 29. Dezember und 5. Januar stattfinden, teilt der Kreis Herford mit.

An jedem dieser Tage stehen 240 Termine zur Verfügung. Bei der Terminbuchung kann direkt ein Termin für die Zweitimpfung vereinbart werden. Die Zweitimpfungen für die 5- bis 11-Jährigen beginnen am 7. Januar.

Für die Impfung der Kinder müssen die sorgeberechtigten Personen eine Einwilligungserklärung unterschreiben und ihr Kind zudem zu dem Termin begleiten. Die entsprechenden Formulare sind unter www.kreis-herford.de/Impfstellen zu finden. Zudem muss ein Dokument zum Nachweis des Geburtsdatums des Kindes vorgelegt werden (zum Beispiel Ausweis, Reisepass, Schülerausweis, Krankenkassenkarte oder Geburtsurkunde).

Fünf Impfstraßen in Enger in Betrieb

In der Impfstelle im ehemaligen Impfzentrum in Enger sind ab dieser Woche fünf Impfstraßen in Betrieb. Da sowohl Biontech als auch Moderna verimpft wird, richtet sich das Impfangebot für Erst- und Zweitimpfungen an alle Personen ab 16 Jahren sowie an den ausgewählten Tagen an 5- bis 11-Jährige. Auffrischungsimpfungen erfolgen für alle Personen ab 18 Jahren. Die Betriebszeiten sind montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr.

Bereits seit Freitag ist auf der Internetseite des Kreises unter www.kreis-herford.de/Impfstellen die Terminvergabe für Erwachsene freigeschaltet. Von montags bis freitags stehen täglich 600 Impftermine zur Verfügung.

Am 24. und am 31. Dezember ist die Impfstelle geschlossen. Die Termine für die 51. Kalenderwoche (20. bis 23. Dezember) sind bereits freigegeben. Alternativ können die Termine auch über die Terminbuchungs-Hotline 05221/13-2088 gebucht werden. Allerdings nur, wenn ein Internetzugang nicht besteht. Die Hotline ist von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar.

In beiden Impfstellen des Kreises (ehemaliges Impfzentrum in Enger und ehemaliger Saturn-Markt in Herford) sind sowohl Erst-, Zweit als auch Auffrischungsimpfungen möglich. Der Abstand zwischen der Erst- und Zweitimpfung sollte nach RKI-Vorgaben zwischen drei und sechs Wochen (Biontech) beziehungsweise zwischen vier und sechs Wochen (Moderna) liegen.

Bezüglich des Abstandes zu einer Auffrischungsimpfung hat das Land NRW am Mittwoch (15. Dezember) per Erlass Folgendes festgelegt: Auffrischungsimpfungen sollen solchen Personen angeboten werden, bei denen die Grundimmunisierung fünf Monate zurückliegt. Personen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliegt, sind jedoch nicht zurückzuweisen und ebenfalls zu impfen – sofern ein Mindestabstand von vier Monaten erreicht ist.

Entscheidung über Impfung trifft der Impfarzt

Eine Impfung nach frühestens vier Wochen nach der zweiten. Impfstoffdosis ist ausschließlich für immunschwache beziehungsweise immundefiziente Personen mit einer erwartbar stark verminderten Impfantwort als Optimierung der primären Impfserie zu ermöglichen. Die abschließende Entscheidung über die Impfung trifft der jeweilige Impfarzt.

Hintergrund: Aktuell empfiehlt die STIKO regelhaft sechs Monate nach erfolgter SARS-CoV-2-Grundimmunisierung eine Auffrischungsimpfung für Personen ab 18 Jahren. Verkürzungen dieses Impfabstands sind nach ärztlichem Ermessen möglich und können insbesondere bei immuninsuffizienten Personen angezeigt sein.