Kreuzung Bielefelder/Hermannstraße in Herford zwei Wochen gesperrt

Eine wichtige Kreuzung in Herford wird ab Montag (24. Oktober) für zwei Wochen gesperrt: Am Schnittpunkt von Bielefelder und Hermannstraße wird die Fahrbahndecke erneuert.

Ab Montag (24. Oktober) wird an der Kreuzung Bielefelder Straße/Hermannstraße wieder gebuddelt: Die Erneuerung der Fahrbahndecke soll zwei Wochen dauern.

Es ist die zweite Sperrung dieser Kreuzung in diesem Jahr. Bereits in den Monaten Februar bis April wurde an der Bielefelder Straße die Gashauptrohrleitung von den Stadtwerken Herford erneuert, wodurch zeitweise auch der Kreuzungsbereich zur Hermannstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt war.

Damals sei die Fahrbahndecke nur provisorisch erneuert worden. Für deren endgültige Wiederherstellung sei deshalb nun eine weitere Sperrung von zwei Wochen notwendig, teilt die Stadt Herford mit.

So wird der Verkehr umgeleitet

Der Verkehr wird ab Montag wie folgt geführt: Von der Wittekindstraße kommend wird umgeleitet über die Bielefelder Straße, die Umgehungsstraße B 239 und über die Elverdisser Straße (L 778).

Die Hermannstraße wird -von der Elverdisser Straße kommend- zur Sackgasse. Das Berufskollegzentrum und das Quartier Friedhofstraße / Clarenstraße / Unter den Linden / Logenplatz können dann nur von der Elverdisser Straße aus erreicht werden.

An der Elverdisser Straße werden zwei Umleitungen zur Wittekindstraße ausgeschildert: Über die Elverdisser Straße (L 778), die Umgehungsstraße B 239 und die Bielefelder Straße und über den Innenstadtring (Rennstraße – Johannisstraße – Berliner Straße – Auf der Freiheit – Wittekindstraße).

Die Bielefelder Straße wird zwischen der Kreuzung Hermannstraße und der Kreishausstraße wieder zur Einbahnstraße (mit Fahrtrichtung stadteinwärts). Die Ampelschaltung der Kreuzung wird der Sperrung angepasst und am Montag entsprechend umprogrammiert.

Der Fußgängerverkehr über die Kreuzungsampel von der Hermannstraße zur Wittekindstraße und umgekehrt wird sichergestellt.