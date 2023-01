Krimi-Dinner: 65 Gäste sind dem Mörder auf der Spur

Wer hat Frauenheld Franz ermordet? Mit dieser Frage haben sich am Freitagabend 65 Gäste im Gemeindehaus an der Friedenskirche in Elverdissen befasst. Der CVJM hatte dort zum Krimi-Dinner geladen.

Beim Krimi-Dinner geht es - wie der Name bereits verrät - einmal um die eigene Verpflegung mit gutem Essen und einmal um einen Kriminalfall, der gelöst werden will. Letzterer kam auf den ersten Blick in Elverdissen etwas sonderbar daher: Denn ein Papagei, der blau wie der (alkoholische) Enzian in einen Kuhstall fliegt und dort den Stier wild macht, der an einer Vogelphobie leidet, ist nicht gerade der Stoff, aus dem große Kriminalfälle entspringen.