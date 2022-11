Ausstellung in Herford: Künstlerische Obsessionen zum Thema Fleisch  

Ein Pappschwein an einem Kreuz - Michael Strauß weiß, dass diese Arbeit provozieren und vielleicht auch manchen Ausstellungsbesucher verletzen wird. Aber der Künstler betont: „Das ist nichts gegen das, was wir den Tieren antun.“ Zu sehen ist sein diskussionswürdiger Beitrag in der Treppenhaus-Galerie des Elsbachhauses.

„Alles Fleisch“ heißt die Ausstellung, die am 18. November um 19 Uhr eröffnet wird. Michael Strauß, auch als Museumsleiter in Bünde bekannt, schaut in die menschlichen Abgründe beziehungsweise in das, was er als Abgründe versteht. Vom Kampfsport (Martial Art) bis zum Garten der Lüste, von der Kreuzigung bis zum Kannibalismus reicht das Spektrum seiner Obsessionen.