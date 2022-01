Warburg/Herford

Die Diebrocker Straße in Herford ist am Freitag über Stunden gesperrt gewesen. Der Lastwagen einer Warburger Spedition war zwischen Schnatweg und Hausheider Straße aus noch ungeklärter Ursache in den Graben gerutscht. Er musste mit einem XXL-Kran aufwendig geborgen werden.

Von Moritz Winde