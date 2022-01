„Lauterbach war die größte Überraschung“

Bernd Gieseking liebt die Ruhe des Botanischen Gartens in Minden, um sich auf seine Kabarett-Abende vorzubereiten. Seit einigen Jahren lebt er wieder in Ostwestfalen. In Herford präsentiert der 63-Jährige seinen Jahresrückblick „Ab dafür“ am 28. Januar.

Foto: Hartmut Horstmann