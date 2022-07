Letztes Konzert der Reihe „Auf die Plätze“ in Herford

Band „Thursday at 7“ spielt am Freitag (8. Juli) auf dem Gänsemarkt

Herford

Mit einer Mischung aus Alternative Rock und Neuer Deutscher Welle geht in Herford die Konzertreihe „Auf die Plätze“ am Freitag (8. Juli) zu Ende. Der letzte Auftritt ist der Band „Thursday at 7“ vorbehalten. Los geht es um 18 Uhr auf den Gänsemarkt.