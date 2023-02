Falsch gefahren? Bielefelder Linienbus landet auf Acker in Herford

Diese Busfahrt werden einige Fahrgäste wohl ihr Leben lang nicht vergessen: Denn statt auf der regulären Route der Linie 51 von Bielefeld-Brake in Richtung Schildesche finden sich die Passagiere auf einmal auf einem Acker im benachbarten Herford wieder. Was folgt, ist eine laut Augenzeugen stundenlange Bergung des fast 20 Tonnen schweren Gefährts.

Es ist 15.15 Uhr am vergangenen Samstag (18. Februar), als sich mehrere Anwohner der kleinen Stichstraße Hohengarten in Herford-Stedefreund verwundert die Augen reiben. „Plötzlich bog ein riesiger Gelenkbus von der Bielefelder Straße in unseren Weg, rumpelte über die Fahrbahn.