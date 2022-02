Litauer (22) für 18 Autoaufbrüche verurteilt

Herford/Detmold

Manchmal liefern Strafprozesse selbst erfahrenen Richtern neue Erkenntnisse. Zum Beispiel die, warum teure Autos in Litauen so viel seltener aufgebrochen werden als in Deutschland. Die Antwort gab am Dienstag ein 22-jähriger Angeklagter vor dem Landgericht Detmold: „Die meisten deutschen Autos haben keine Alarmanlage.“

Von Ulrich Pfaff