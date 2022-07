„Auf die Plätze“ in Herford: Bielefelder Band gebührt der letzte Auftritt

Herford

Ein letztes Mal hat es am Freitagabend in der Innenstadt geheißen: „Auf die Plätze ...“ Dieser Aufforderung waren einige Besucher gefolgt und hatten es sich entweder auf den Bänken oder in der umliegenden Gastronomie gemütlich gemacht, um der Band „Thursday at 7“ zu lauschen.

Von Angelina Zander