Liz Taylor im Herforder Elsbachhaus

Die meisten der Filme stammen aus einer Zeit, in der die 54-jährige Künstlerin aus Münster noch gar nicht geboren war. „Ich bin Cineastin und ich mag diese alten Filme sehr. Die Kostümierung zum Beispiel.“ Und so taucht die Schauspielerin Patricia Neal auf einem ihrer Bilder als mondäne Frau in Grün auf („Frühstück bei Tiffany“). Ein weißer Pudel macht es sich auf ihrem Schoß bequem.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar