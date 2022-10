Marta-Schau zum Recycling-Designpreis endet

Bereits am Mittwoch, 19. Oktober, haben Interessierte die Gelegenheit, den Tag mit Kunst und Recycling-Design bis 20 Uhr ausklingen zu lassen. Ab 18.30 Uhr gibt Marta-Kuratorin Franziska Brückmann einen persönlichen Einblick in den Museumsalltag und schaut sich gemeinsam mit den Besuchern ausgewählte Designobjekte an. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, zur Teilnahme muss lediglich der reguläre Eintritt gezahlt werden.

Am Freitag, 21. Oktober, spricht Martina Glomb um 18 Uhr über Methoden, die die Wertschätzung von textilen Produkten stärken sowie Schäden für Mensch und Umwelt verhindern können. In ihrem visualisierten Vortrag präsentiert sie außerdem Mode, die das Publikum auch anfassen und anziehen kann. Die Professorin für Modedesign arbeitete viele Jahre als Designerin für Vivienne Westwood in London und Italien. Heute leitet sie das USE-LESS Zentrum für nachhaltige Designstrategien an der Hochschule Hannover. Diese Veranstaltung kostet fünf Euro (ermäßigt drei Euro), die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Zum Finale am Sonntag, 23. Oktober, wirft Oliver Schübbe ab 14 Uhr einen letzten persönlichen Blick auf ausgewählte Objekte des 10. Recycling-Designpreises und gewährt besondere Einblicke hinter die Kulissen. Für die Ausstellung hat der Herforder Designer ein Display entwickelt, das aus gebrauchten Materialien hergestellt wurde. Für diese Veranstaltung werden 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt erhoben, auch hier ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Im Anschluss an die Schau im Marta wird die Ausstellung zum 10. Recycling-Designpreis vom 3. November bis zum 3. Dezember in der Galerie Nord im Kunstverein Tiergarten in Berlin erneut zu sehen sein.