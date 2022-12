Erhält das Herforder Marta eine Grünfassade? 

Es gehört zu den Eigentümlichkeiten von Sanierungen, dass man die erfolgte Arbeit im nachhinein oft gar nicht sieht. Beim Marta könnte dies in einem Punkt anders sein - vorausgesetzt, der Architekt Frank Gehry spielt mit. So denkt Museumsleiterin Kathleen Rahn an eine Grünfassade für einen hinteren Bereich des Gebäudes (Lippold-Bau). An der Stelle müsse dringend etwas gemacht werden, sind sich Rahn und Johann einig. Eine Begrünung könnte den Bereich aufwerten. „Aber ich muss das erst mit Herrn Gehry besprechen“, sagt die Museumsleiterin.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch