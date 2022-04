Große Nachfrage: Stadt Herford stockt Budget für Solar-Förderung auf

Da die Nachfrage nach Zuschüssen für Solar- und Heizungsanlagen so groß ist, wird die Stadt Herford das Förderbudget jetzt erhöhen. Das teilte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Die Fördersumme von insgesamt 100.000 Euro wird demnach aufgestockt.

So soll die Solarförderung von 50.000 Euro um 90.000 Euro auf dann 140.000 Euro erhöht werden. Die Heizungsförderung wird von 50.000 Euro um 10.000 Euro auf 60.000 Euro angehoben.

Beschlossen hat dies der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend. Dadurch soll der Ausbau erneuerbarer Energien zur Strom- und Wärmeerzeugung vorangetrieben werden.

Die Kosten werden aus dem laufenden Haushalt gegenfinanziert. Alle genannten Technologien werden pauschal mit einem entsprechenden Betrag gefördert. Für den Heizungstausch gibt es einen Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro. Im Rahmen der Solarförderung werden Photovoltaikanlagen mit 600 Euro, Solarthermieanlagen mit 350 Euro, Batteriespeicher mit 300 Euro und Steckersolaranlagen mit 150 Euro unterstützt.

Die Förderrichtlinien und Antragsformulare sind zu finden unter folgender Internetadresse: www.herford.de/foerderprogramme. Im vergangenen Jahr hatte der Haupt- und Finanzausschuss zugestimmt, zwei Förderprogramme aufzulegen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben.

Resonanz auf andere Förderprogramme ebenfalls groß

Für eine Förderung von Solaranlagen und Batteriespeichern sowie einer Förderung für den Heizungstausch wurden jeweils 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Nach Freigabe des Haushaltes sind beide Förderprogramme im März 2022 gestartet und auf große Resonanz gestoßen.

Für ein verbessertes Klima hatte die Stadt Herford im vergangenen Jahr auch ein Baumförderung-Programm gestartet. Dabei sind 222 Bäume an Herforderinnen und Herforder verschenkt worden. Aufgrund der großen Resonanz hatte die Stadt in diesem Jahr eine Neuauflage gestartet. Auch hier waren in kurzer Zeit alle 222 Bäume vergeben, so dass Anträge nicht mehr gestellt werden können. Die Stadt plant für 2023 eine Fortsetzung des Baumförderprogramms.