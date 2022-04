Ministerpräsident Hendrik Wüst kommt nach Herford

Spitzenkandidat der CDU Gast beim Frühlingsfest am 9. Mai auf dem Rathausplatz

Herford

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wird kurz vor der am 15. Mai stattfindenden NRW-Landtagswahl nach Herford kommen: Er ist Ehrengast beim Frühlingsfest des CDU-Kreisverbandes, das am Montag, 9. Mai, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr auf dem Herforder Rathausplatz gefeiert wird.