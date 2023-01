Missglücktes Reißverschlussverfahren: Bünder (43) fährt einfach weiter

Herford

Missglücktes Reißverschlussverfahren: Ein 38-Jähriger aus Herford mit seinem BMW und ein 43-jähriger Bünder mit einem Range Rover sind am Dienstag auf der Salzufler Straße in Herford mit ihren Autos zusammengestoßen. An einer Unfallregulierung hatte der Fahrer aus Bünde offenbar kein Interesse - und fuhr einfach weiter.