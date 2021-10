Eigentlich hätte Christian Iwanowski am Freitag erneut im Marta mit den Arbeitgebern über einen neuen Tarifvertrag verhandeln sollen.

In Herford westfalenweit erster Warnstreik in der Möbelindustrie – IG Metall fordert 4,5 Prozent mehr

Frank Branka (am Rednerpult) und der IG-Metall-Verhandlungsführer Christian Iwanowski (links) formulieren die Forderungen der Möbel-Beschäftigten.

Seit Anfang September dann zum dritten Mal. „Die Vorstellungen liegen aber noch so weit auseinander, da macht das keinen Sinn“, sagt der Verhandlungsführer der IG Metall NRW im Gespräch mit dieser Zeitung. Iwanowski war am Donnerstag dennoch von Düsseldorf nach Herford gekommen – zum ersten Warnstreik der westfälisch-lippischen Möbelindustrie in der laufenden Tarifrunde für die nach Gewerkschaftsangaben etwa 31.000 Beschäftigten.