Mit Eisenstange das Schaufenster zerstrümmert

Die Polizei hat einen 38-jährigen Herforder vorübergehend festgenommen. Er soll am Sonntag in einen Handy-Laden am Gehrenberg eingebrochen sein und ein Mobiltelefon geklaut haben.

Polizei Herford kann Verdächtigen nach Einbruch in Handy-Laden festnehmen

Ein Mitarbeiter eines Fachgeschäftes für Mobiltelefone wurde am Sonntagmorgen gegen 11.20 Uhr durch sein Handy alarmiert, dass aktuell in das Geschäft am Gehrenberg eingebrochen werde. Er informierte daraufhin die Leitstelle der Polizei.

Weitere Zeugen sagten aus, ein Mann haben die Schaufensterscheibe mit einer Eisenstange eingeschlagen und aus der Auslage augenscheinlich ein Mobiltelefon mitgenommen. Die Polizei konnte einen 38-jährigen Herforder am Tatort antreffen.

Der Herforder bedrohte zunächst die Beamten und versuchte zu flüchten. Polizisten verhinderten die Flucht jedoch mit Unterstützung von Zeugen.

Der Tatverdächtige habe sich aggressiv gegenüber den Beamten gezeigt und mehrfach gespuckt, so die Polizei. Bei der Festnahme wurde er leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde in seiner Kleidung ein entwendetes Mobiltelefon gefunden.

Nach seiner ärztlicher Behandlung wurde der 38-Jährige vorläufig festgenommen. Er kam in Polizeigewahrsam in der Polizeiwache Herford, den er noch am Sonntag wieder verlassen konnte. Die weitere Bearbeitung des Falls hat die Kriminalpolizei übernommen.