Mit Kuchen und Musik endet die Saison am Herforder Bismarckturm

Herford

Bei schönstem Herbstwetter endete am Sonntagmittag offiziell die Saison am Bismarckturm auf dem Stuckenberg. Zum letzten Mal in diesem Jahr konnten die Herforder den 1906 erbauten Turm besteigen und die Aussicht auf das Ravensberger Hügelland genießen.

Von Stefan Wolff