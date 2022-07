Mit Künstlern im Marta Neues entwickeln

Das Museum als energetisches Kraftfeld. Ein Ort, an dem Ausstellungen zu sehen sind, aber nicht nur. Ein Ort für Kindergeburtstage, Firmenmeetings und zum Kaffeetrinken. Wenn Kathleen Rahn über die Zukunft des Herforder Marta spricht, dann denkt sie auch an einen gesellschaftlichen Treffpunkt.

Über ihre ersten Monate in Herford sagt die neue Direktorin: „Ich bin mit offenen Armen empfangen worden.“ In den nächsten Wochen will die Nachfolgerin von Roland Nachtigäller mit ihrer Familie eine Wohnung in der Innenstadt beziehen. Seit ihrem Amtsantritt im Februar hat die 49-Jährige, die zuvor den Kunstverein Hannover geleitet hat, mit den Mitarbeitern viele Einzelgespräche geführt.