Mit Polizeihund gedroht: Verdächtige brechen Flucht ab

Zeugen beobachteten am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr zwei Personen, die mit eine Taschenlampe in geparkte Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der Bielefelder Straße in Herford leuchteten. Die Zeugen informierten die Polizei.

Ein Diensthundeführer sah die Männer am Ende des Parkplatzes und sprach sie an. Die beiden Männer versuchten zunächst zu flüchten, blieben bei jedoch stehen, nachdem der Diensthundeführer den Einsatz des Hundes angedroht hatte.

Auf der kurzen Flucht hatten der 36-Jährige und der 38-Jährige aus Herford laut Mitteilung der Polizei "diverses Diebesgut" weggeworfen. Es wurde aufgefunden und sichergestellt.

Auf dem Parkplatz konnte ein beschädigter Opel Vivaro festgestellt werden, bei dem die Seitenscheibe eingeschlagen worden ist. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass einige der gefundenen Gegenstände aus dem Fahrzeug stammen. Das Fahrzeug wurde vorläufig sichergestellt. Weiterhin bestehe der Verdacht, dass die Männer auch einen Ford Transit auf dem Parkplatz am Amtsgericht aufgebrochen und daraus Werkzeug sowie ein Navigationsgerät gestohlen haben.

Die Herforder wurde vorläufig genommen und zur Polizeiwache Herford gebracht. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen werden durch die Kriminalpolizei geführt.