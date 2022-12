Modelleisenbahnclub Herford: Mit Volldampf in die Zukunft

Herford

Das Modellbahn-Virus erwischte Andreas Vogel in Kindertagen, bis heute hat er kein Gegenmittel gefunden, das ihn von seiner großen Leidenschaft befreien könnte. Und darüber ist der Vorsitzende des Modelleisenbahnclubs Herford mehr als froh, denn ein Leben ohne Lokomotiven, Waggons, Gleise und Weichen kann er sich einfach nicht vorstellen. Und so wie ihm ergeht es auch den anderen 33 Aktiven des Vereins, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert.

Von Sonja Töbing