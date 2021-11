Nachdem offenbar ein Familienstreit am Samstagabend in einem Wohngebiet unweit des Klinikums eskalierte, erlitt einer der Beteiligten eine Schussverletzung.

Anwohner der Straße An der None teilten dieser Zeitung mit, am Samstagabend einen Schuss gehört zu haben. Kurz darauf eilten mehrere Polizeistreifen, Rettungswagen und ein Notarzt in das Wohngebiet.