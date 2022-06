Motorradfahrer (24) flieht nach Unfall in Herford

Weil er ohne gültigen Führerschein unterwegs war, hat ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Herford nach einem Unfall auf dem Wellbrocker Weg am Freitagabend (24. Juni) die Flucht ergriffen. Die Polizei konnte ihn aber wenig später in der Nähe des Unfallortes stellen.

Wendemanöver am Wellbrocker Weg verursacht Sachschaden von 5500 Euro

Als der Fahrer dieses Ford seinen Wagen auf dem Wellbrocker Weg wenden wollte, krachte ihm ein Motorradfahrer in die Seite, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Passiert war im Vorfeld folgendes: Kurz nach 22 Uhr war ein 25-jähriger Herforder mit seinem Ford auf dem Wellenbrocker Weg in Richtung Bünder Straße unterwegs. An einem abgesenkten Bordstein wollte der Mann sein Fahrzeug wenden. Als der Ford daher kurz quer auf der Fahrbahn stand, gelang es dem Motorradfahrer, der mit einer Yamaha in die gleiche Richtung fuhr, nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen.

Der Motorradfahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß zu Fuß vom Unfallort. Als die Beamten ihn nach Beschreibungen von Unfallzeugen antrafen, war er leicht verletzt und musste von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt werden. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Sachschaden liegt bei geschätzt 5500 Euro.