Motorradfahrer aus Herford verunglückt am Silvestertag auf der B61

Ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Herford ist am Silvestertag auf der B61 verunglückt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall am Silvesternachmittag auf der B61 in Herford. Nach bisherigen Ermittlungen war der Herforder mit seiner BMW F800 auf der B61 in Richtung Bad Salzuflen unterwegs gewesen.

Kurz nach der Einmündung der Füllenbruchstraße beschleunigte der 23-Jährige seine Maschine, wodurch das Hinterrad ausbrach und das Motorrad ins Schleudern kam. Beim Versuch, den Ausbruch zu kompensieren, fiel die BMW auf die rechte Seite und der Fahrer stürzte zu Boden.

Motorrad muss abgeschleppt werden

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt Zeugen des Geschehens den Verunglückten, der aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle beseitigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.