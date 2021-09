Motorradfahrer nach Unfall gestorben

Rettungshubschrauber an der Ortsgrenze zwischen Bielefeld und Herford im Einsatz

Herford/Bielefeld

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Herford-Laar und Bielefeld-Brake ist am Samstagmorgen ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Bielefeld so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb.