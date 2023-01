Motorradfahrerin bei Unfall in Herford schwer verletzt

Eine 45-jährige Herforderin ist am Samstag bei einem Unfall mit ihrem Motorrad schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach einem an dem Vorfall beteiligten VW-Fahrer.

Die Herforderin war nach Angaben der Polizei um 15.58 Uhr mit ihrem Motorrad auf dem rechten Fahrstreifen der Bergertorstraße in Richtung Berliner Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte sie, nach rechts in die Berliner Straße abzubiegen.

Da die dortige Ampelanlage zunächst Rotlicht zeigte, hielt die Frau an der dortigen Haltelinie. Auf dem linken Fahrstreifen befand sich in gleicher Richtung ein grauer VW.

Als die Ampelanlage auf Grün umsprang, fuhr zunächst der 51-jährige Begleiter der Herforderin mit seinem Motorrad voraus, ehe auch die 45-Jährige ihre Maschine beschleunigte. Zeitgleich fuhr auch der bisher unbekannte VW-Fahrer in die Kreuzung ein, gelangte dabei jedoch auf die rechte Fahrspur.

Um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden, wich die Herforderin auf den Gehweg aus, wo sie die Kontrolle über ihre Maschine verlor und stürzte. Bei dem Aufprall wurde die Frau schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Der bisher unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Mindener Straße fort. Das Verkehrskommissariat bittet den Unfallbeteiligten oder mögliche Zeugen, die Angaben zu dem grauen VW, bei dem es sich um ein Golf-Modell handeln soll, machen können, sich telefonisch unter 05221/8880 zu melden. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich, teilt die Polizei mit.