Stadt Herford startet Müllsammelaktion

„In der Vor-Corona-Zeit war die Müllsammelaktion, auch dank der großen Unterstützung in der Bevölkerung, ein toller Erfolg“, teilt die Pressestelle der Stadt Herford mit.

Hunderte von Kindern, Schülerinnen und Schülern, Eltern, Vereinsmitgliedern und engagierten Herforderinnen und Herfordern haben zwei Tage lang in der Innenstadt, im Wald oder rund um die Spielplätze Müll eingesammelt.

Zwei Tonnen Müll sind so so in den Vorjahren zusammengekommen. Kostenlose Müllsäcke gibt es in der Woche vor der Aktion bei der Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen (SWK) in der Goebenstraße. Dort können sie in der Woche nach der Aktion kostenfrei abgegeben werden.

Zentrale Sammelstellen

Es gibt auch wieder zwei Muldenstandorte am Müllaktionswochenende – für sperrige Fundstücke und volle Tüten:

• Parkplatz am Ludwig-Jahn-Stadion (Dennewitzstraße)

• Parkplatz Sportzentrum Im kleinen Felde am Westring

Bürgermeister Kähler macht mit

Bürgermeister Tim Kähler selbst greift am 24. März 2023 auch zur Müllzange. Er wird in diesem Jahr gemeinsam mit Kindern der Grundschule Mindener Straße Müll sammeln. Die Müllaktion wird auch in den sozialen Netzwerken beworben. Bei Facebook und Instagram: herford.de