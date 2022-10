Musik aus Herford gegen den Kriegs-Wahnsinn

Herford

Zwei junge Musikerinnen helfen mit dem, was sie am besten können: mit Musik. In Konzerten unterstützen Olga Zhukova und Dariia Lytvishko Hilfsorganisationen für die Ukraine. Knapp 30.000 sind bisher als Erlös zusammengekommen. Und sie machen weiter.

Von Hartmut Horstmann