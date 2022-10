Musik Kontor Herford mit WWE-Kulturpreis ausgezeichnet

Gegründet wurde das Musik Kontor vor zehn Jahren in der „Pfälzer Weinstube“. Seitdem agiert es als kulturelles Aushängeschild der Hansestadt Herford. Der Verein hat Förderer aus der heimischen Wirtschaft sowie gut 400 Mitglieder aus ganz Ostwestfalen-Lippe.

Mit 130 Konzerten, Workshops, der Förderung regionaler Bands durch Auftrittsmöglichkeiten im Vorprogramm prominenter Künstler und der Unterstützung der Blue-Note-Jam-Session im ehemaligen „Schiller“ (heute Wohnzimmer), sei das Musik Kontor aus dem Kulturleben in der Region nicht mehr wegzudenken, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Herford. Durch die Kooperation mit nationalen und internationalen Agenturen wurde viele namhafte Künstlerinnen und Künstler nach Herford geholt: darunter Curtis Stigers, Max Mutzke, Herbie Hancock und Tanita Tikaram.

Preisverleihung im lui.house

„Das Musik Kontor ist eine absolute Bereicherung für Herford und ein Aushängeschild für hochkarätige Konzerte“, sagt Sarah Heitkemper, die für die SPD im Herforder Rat sitzt und das Musik Kontor als Preisträger vorgeschlagen hatte. Der Netzbetreiber und Energieversorger Westfalen Weser hat den Kulturpreis in diesem Jahr zum ersten Mal in seinem Netzgebiet verliehen. Die Vorschläge dazu kamen aus den Kommunen selbst.

„Die Kommunen kennen ihre kulturellen Aushängeschilder vor Ort natürlich am besten“, erläutert Christiane Rüsel von der Westfalen Weser. „Wir haben dadurch viele tolle Preisträger in den Kreisen Herford, Gütersloh, Paderborn, Minden-Lübbecke und dem Hochsauerland auszeichnen können, so auch hier in Herford das Musik Kontor.“

Zur Preisverleihung im lui.house waren der Geschäftsführer des Musik Kontors Thomas Hagen und der 2. Vorsitzende Matthias Arbeiter gekommen. Ralf Hammacher, 1. Vorsitzender des Vereins, konnte aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen.