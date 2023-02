Musik Kontor verspricht Soul, Funk, Pop und Jazz in Herford

Die schlechte Nachricht vorweg: Die ersten beiden Konzerte, die das Musik Kontor Herford in dieser Frühjahr-/Sommer-Saison anbietet, sind bereits ausverkauft. Doch bereits am Sonntag, 23. April, geht es mit einem „Geheimtipp“ weiter.

Thomas Hagen (links) und Ralf Hammacher vom Vorstand des Musik Kontor Herford bringen Funk, Soul, Pop und Jazz in die Werrestadt.

Dann tritt im Lui.house Ray Greene auf. Der Sänger und Multi-Instrumentalist ist aktuell Leadsänger in der Band von Carlos Santana und auch Mitglied von „Tower of Power“. Im Lui.house tritt er mit seiner eigenen Band, der „Super-Bassist“ Reggie Washington angehört, auf. Dem Publikum verspricht das Musik Kontor an diesem Abend „eine geschmeidige Liaison von Soul, Funk, Pop und Jazz“.