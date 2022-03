Musik statt Krieg: Aus Waffen erklingen Töne

Marta: Ausstellung mit Arbeiten von Pedro Reyes wird in Herford eröffnet

Herford

Der Krieg in der Ukraine hält die Welt in Atem. Und das Museum Marta in Herford zeigt eine überraschende Lösung auf, wie Gewalt und Blutvergießen zukünftig zu vermeiden sind. Denn der mexikanische Künstler Pedro Reyes hat Waffen einsammeln lassen und daraus Musikinstrumente und Schaufeln angefertigt.

Von Hartmut Horstmann