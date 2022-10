Musiker-Legende bringt den Soul nach Herford

Herford/Bünde

Ganz großes musikalisches Kino kündigt sich für Samstag, 15. Oktober, im Lui.House an. So gibt sich dort unter anderem der Multiinstrumentalist Morris Pleasure, langjähriges Mitglied der legendären Earth, Wind & Fire, die Ehre. Geprobt wird derzeit in Bünde, denn Pleasure tritt mit der Dalia Da Silva Band auf.

Von Hartmut Horstmann