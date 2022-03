NABU ruft zur Groß-Demo auf

Herford

Das hat es im Kreis Herford noch nicht gegeben: Die ostwestfälischen NABU-Kreisgruppen aus Herford, Bielefeld, Paderborn, Lippe, Gütersloh und Minden-Lübbecke treffen sich am Samstag, 30. April, um 13.30 Uhr am Kreishaus in Herford. Von dort wollen sie zu einem drei Kilometer langen Weg durch Herford aufbrechen, der am Rathaus enden wird.

Von Moritz Winde