Nach Sturz mit E-Bike: Herforderin wartet vergeblich auf Hilfe

Herford

Mit ihrem E-Bike ist eine Herforderin Ende Dezember an der Mindener Straße eine kleine Böschung hinab gestürzt. Vorbeifahrende Autofahrer, so berichtet sie, hätten ihr jedoch nicht geholfen. „Hilfsbereitschaft ist wohl in unserer heutigen Gesellschaft ein Fremdwort“, meint sie.

Von Angelina Zander