Nach Unfall in Herford: 23-Jähriger will die Schuld auf sich nehmen

Als die Polizei am Sonntag zu einem völlig demolierten Unfallauto auf der Elverdisser Straße kommt, steht ein 23-Jähriger aus Bad Salzuflen neben dem Wagen und sagt, er sei der Fahrer gewesen. Offenbar ist das gelogen: Die Polizei findet den richtigen Fahrer schließlich im Krankenhaus – einen 26-jährigen Bad Salzufler.

Wer saß am Steuer? Dieser Frage musste die Polizei am Sonntag nachgehen.

Der Unfall auf der Elverdisser Straße ereignete sich am Sonntag gegen 6.55 Uhr. Der 23-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus zur ambulanten Untersuchung gebracht: Allerdings war er weder verletzt noch wies er "Gurtmarken" auf.

Die Polizei ermittelte daraufhin im Krankenhaus zum Unfallhergang. Dabei stellte sich heraus, dass wohl ein anderer Patient der Klinik der gesuchte Fahrer war. Es handelt sich um einen 26-jährigen Bad Salzufler, der nach gegenwärtigem Ermittlungsstand den 23-Jährigen nach dem Unfall angerufen und an den Unfallort beordert hat. Dieser 26-Jährige hatte auch passende "Gurtmarken" und Verletzungen – und Alkohol im Blut, so die Polizei. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.

Alkoholfahrt verschleiert?

Die Polizei geht zurzeit davon aus, dass der 26-Jährige mit dem VW auf der Elverdisser Straße in Richtung Elverdissen fuhr, als das Auto rechts von der Fahrbahn abkam. Es kollidierte mit einem Leitpfosten, einem Straßenschild und einem Baum, worauf hin sich das Fahrzeug drehte und zurück auf die Fahrbahn schleuderte. Es blieb mit der Front in Richtung Herford zeigend auf der Elverdisser Straße stehen.

"Mutmaßlich um dem Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu entgehen, informierte der Mann den 23-Jährigen, um sich als Fahrer auszugeben und begab sich aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus", schildert die Polizei den Stand der Ermittlungen. Diese sind aber noch nicht abgeschlossen und drehen sich auch um die Frage, ob die versuchte Täuschung der Beamten strafrechtliche Konsequenzen hat.

Die Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf etwa 15.400 Euro.