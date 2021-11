Nach Zerstörungs-Streifzug: 51-Jähriger vorläufig festgenommen

Schneller Erfolg für die Polizei Herford: Wenige Stunden nach Fahndungsbeginn ist ein Verdächtiger für die Beschädigungen an 34 Autos in Herford gefunden worden.

Der Mann meldete sich selbst auf der Polizeiwache in Herford. Allerdings nicht, um sich zu stellen. Wie bereits gemutmaßt, lebt er zurzeit in der Obdachlosenunterkunft an der Werrestraße. Er wollte von der Polizei einen Tür-Zugangscode erhalten, um die Unterkunft zu gelangen.