Neue Chance für Metal-Festival?

Herford

Die Nachricht, dass der Heimatverein Stedefreund den Stedefreunder Krug als Pächter übernehmen will, lässt Metal-Fans aufhorchen. Denn in der Gaststätte mit der Bühne und dem besonderen Charme hatten Christian Barke und Freunde sieben Mal das Festival „Whores of Metal“ veranstaltet – zum letzten Mal im September 2019. Dann kam Corona.

Von Hartmut Horstmann