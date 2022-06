Neue Postfiliale an der Rennstraße in Herford

Briefe, Pakete sowie Expresssendungen aufgeben und abholen können die Herforder seit Mittwoch (1.Juni) in der neuen Filiale der Deutschen Post/DHL in der Rennstraße 16. Die Filiale ist eine Erweiterung des benachbarten Premiumstores, der Dienstleistungen rund um Computer, Internet und Telefon anbietet.

Alle Dienstleistungen rund um Brief und Paket werden angeboten – Postbank-Service nicht inbegriffen

Sibel Caglayan und Thomas Müller freuen sich auf die Kunden in der neuen Post-Filiale in der Rennstraße 16.

„Abgesehen von den Leistungen der Postbank bieten wir alles, was sie auch in anderen Niederlassungen der Post finden“, sagt Thomas Müller, Inhaber des Premiumstores. Dazu gehören auch Schreibwaren und eine große Auswahl an Briefmarken.

Bereits am früheren Standort des Premiumstores an der Salzufler Straße führte Müller eine Post-Filiale. Und ebenso wie er besitze auch seine Mitarbeiterin Sibel Caglayan große Erfahrung rund um die Post und ihre Dienstleistungen. Nachdem die Laufkundschaft aufgrund von Corona in den vergangenen zwei Jahren stark eingebrochen ist, hofft Müller nun, dass die Herforder auch dank der neuen Post-Filiale die Rennstraße wiederentdecken werden.

Die Filiale ist montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 11 bis 13 Uhr geöffnet.