Neuer Chefarzt für Frauenklinik am Klinikum Herford

Er ist 60 Jahre alt und hat mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Frauenheilkunde: Das Klinikum Herford hat einen erfahrenen Mann für die Stelle des Chefarztes der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe gewonnen.

Die Chefarzt-Nachfolge der Klinik für Frauenheilkunde am Klinikum Herford ist geklärt.

Seine neue Stelle tritt Dr. Manfred Hilscher zum 1. Februar 2023 an. Das teilt die Klinik am Donnerstagnachmittag (22. Oktober) mit. Hilscher tritt die Nachfolge von Dr. Thomas Heuser an, der das Klinikum Herford auf eigenen Wunsch und „in beiderseitigem Einverständnis“ zum Ende des Jahres verlässt.

Dr. Manfred Hilscher ist neuer Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Foto:

Allerdings soll Heuser darum gebeten haben, seine Aufgaben in Herford mit sofortiger Wirkung nicht weiter wahrnehmen zu müssen. Das war Ende September. Zu diesem Zeitpunkt war die Nachfolge-Frage nicht geklärt. Vertreten werden soll Heuser in seiner Abwesenheit durch den Leitenden Oberarzt, Dr. Nico Lübbing.

Im kommenden Jahr dann startet Dr. Manfred Hilscher. Er war zuletzt Direktor der Frauenklinik am Klinikum Lüdenscheid. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich der gynäkologischen Onkologie und der Perinatalmedizin. Gebürtig stammt Hilscher aus Solingen.