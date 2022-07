Neuer Herford-Film in Arbeit

Die Nachricht, dass im Medienarchiv Bielefeld Reste eines alten Herford-Films aufgetaucht sind, begeistert auch den Filmemacher Norbert Kaase. Denn mit dem Stadtführer Mathias Polster arbeitet der Bünder an einer neuen Dokumentation über die Stadt.

Die entstehende Berliner Straße (um 1970): An dieser Stelle wurde die Kreuzung zur Lübber Straße gebaut.

Da seien alte Filme, die man in die neue Produktion einbauen könne, natürlich sehr hilfreich, sagt Kaase. Im Mittelpunkt der Arbeit soll der Zeitraum von 1940 bis in die Gegenwart stehen. Als die beiden Initiatoren im März 2019 einen Aufruf starteten, Zeitzeugen und alte Dokumente suchten, kam bereits einiges an Material zusammen.