Neuer Mietspiegel: 6400 Vermieter in Herford erhalten Fragebogen

Private Vermieter und Wohnungsgesellschaften bekommen in den kommenden Tagen einen Fragebogen von der Stadt Herford zugeschickt.

Sie werden gebeten, die Größen ihrer Wohnungen, das Baujahr und die Mieten anzugeben. Mit diesen Daten wird der aktuelle Mietspiegel für die Stadt Herford erhoben.

Für die Beantwortung haben die Vermieter Zeit vom 1. März bis zum 30. April. Angeschrieben werden 6400 Herforder Haushalte.

Ein QR-Code sowie ein Link auf dem Anschreiben ermöglichen die digitale Beantwortung der Fragen. Der Online-Fragebogen wird vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte zur Verfügung gestellt.

Um eine gute Datengrundlage zu haben, ist eine hohe Beteiligung der Privatvermieter erforderlich. Die Beantwortung des Fragebogens ist freiwillig, teilt die Stadt Herford mit.

Die Mietspiegelerhebung dient der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete in Herford. Sie ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Die letzte Erhebung fand 2021 statt.

Beteiligung ist freiwillig

Relevant sind Mieten, die in den letzten sechs Jahren geändert oder neu vereinbart worden sind. Unveränderte Bestandsmieten, die vor dem 1. Januar 2017 vereinbart worden sind, fließen nicht in den Mietspiegel ein.

Die Auswertung der Daten erfolgt im Anschluss durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte.

Bei Fragen können sich Vermieter während des Erhebungszeitraumes per Mail [email protected] oder per Telefon unter 05221/1898811 an die Stadtverwaltung wenden.

Weitere Informationen finden Interessiere unter www.herford.de/Mietspiegel.