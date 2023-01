Neuer Rektor für Herforder Hochschule für Kirchenmusik

Jochen Kaiser ist derzeit in der Schweiz tätig

Herford

Das Ende der Hochschule für Kirchenmusik am Standort Herford ist abzusehen. Doch immerhin hat die Kirchenleitung der Landeskirche jetzt einen neuen Rektor berufen, der die Standorte Herford und Witten zugunsten einer Fusion in Bochum zusammenführen soll: Der Kirchenmusiker Jochen Kaiser tritt die Stelle an.