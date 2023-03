Neuer Wirtschaftsförderer für den Kreis Herford

Jan Hüttner tritt sein Amt im Mai an

Der 56-Jährige, der aus Halle/Saale stammt, tritt damit die Nachfolge von Michael Seggewiß an, der zum Ende des letzten Jahres als Wirtschaftsförderer ausschied. Hüttner besitze durch seine beruflichen Stationen in den USA internationale Erfahrung und sei hierzulande bereits für mehrere Wirtschaftsförderungen in führenden Positionen aktiv gewesen, heißt es seitens des Kreises.