Neues Café an der Mindener Straße

Aappartel-Hotel: Simone During und Branka Misić bieten Frühstück und die Organisation von Feiern an

Herford

Herforder kennen das Hotel Aappartel an der Mindener Straße vor allem vom Vorbeigehen beziehungsweise -fahren. Doch dies soll sich ändern, denn Simone During und Branka Misić bieten dort ein Café an, das für alle offen steht. Und sie vermieten dort auch Räume - zum Beispiel für Geburtsags- oder Weihnachtsfeiern.

Von Hartmut Horstmann