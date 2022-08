„Nie war die Arbeit wichtiger als im kommenden Herbst“

Kreis Herford

Die Verbraucherzentrale im Kreis Herford hat seit einem Jahr eine Beratungsstelle an der Berliner Straße in Herford. Die Mitarbeiter stellen sich darauf ein, dass das Thema Energie immer bedeutender wird. Um die Beratung zu verbessern, wird in Herford ein neuer Ansatz verfolgt.

Von Angelina Zander