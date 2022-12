Nils Landgren und seine Freunde bringen die Herforder Münsterkirche zum Leuchten

Herford

Dass dieser Konzertabend kein gewöhnlicher wird, ist von Beginn an klar. „Acht Jahre haben wir auf diesen Tag gewartet“, sagt Ralf Hammacher vom Musik-Kontor an das erwartungsfrohe Publikum gewandt. Endlich ist Nils Landgren, die europäische Jazz-Größe mit der roten Posaune, zum Weihnachtsgastspiel nach Herford gekommen. Die Münsterkirche bietet viele Plätze, aber nicht von jedem Sitz freie Sicht auf das Geschehen. „Vor 800 Jahren konnte das ja keiner wissen“, nimmt Hammacher die Erbauer des imposanten Gotteshauses scherzhaft in Schutz.

Von Andreas Schnadwinkel